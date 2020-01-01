الإرهابيون يخرقون وقف إطلاق النار ويعتدون على كفرنبل وحزارين بريف إدلب

جهينة نيوز:

مجدداً، خرقت المجموعات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان اتفاق وقف الأعمال القتالية من خلال الاعتداء بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة على بلدتي كفرنبل وحزارين بريف إدلب الجنوبي، ماتسبب بوقوع أضرار مادية.

ورصدت وحدات الجيش العربي السوري مصادر الاعتداءات وردّت على مصادر النيران بالوسائط النارية المناسبة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية أن الجانب الروسي رصد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 5 خروقات لاتفاق وقف الأعمال القتالية وذلك في محافظة حلب 4 خروقات وخرق واحد في محافظة حماة ليرتفع عدد مرات خرق الإرهابيين للاتفاق إلى 38 مرة منذ توقيعه في الخامس من الشهر الجاري.

وخرقت المجموعات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان اتفاق وقف الأعمال القتالية عشرات المرات منذ بدء تطبيقه في السادس من الشهر الجاري وفجّرت، أمس، جسر بلدة محمبل غرب مدينة أريحا على الطريق الدولية حلب- اللاذقية “أم فور” وذلك لإعاقة حركة الدوريات المقرر تسييرها على الطريق ضمن اتفاق وقف الأعمال القتالية.