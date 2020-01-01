لاعب مغربي لماكرون: لم نعد تحت حماية فرنسا

جهينة نيوز:

انتقد لاعب المنتخب المغربي السابق، عبد السلام وادو، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" على خلفية تغريدة نشرها الأخير عن الرعايا الفرنسيين في المغرب.

ورأى وادو في رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" أن اللغة التي استعملها الرئيس الفرنسي في تغريدته ليست باللغة الدبلوماسية التي تشرف أمة كبيرة تدعي أنها تحترم الاتفاقيات الموقعة بين فرنسا والمغرب، مضيفاً أنه يتفهم قلق الرئيس الفرنسي بخصوص الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب، أو السياح الفرنسيين الموجودين حالياً ببلده الآخر المغرب، لكنه يريد في الوقت ذاته أن يلفت انتباه ماكرون على أن المغرب لم يعد تحت الحماية الفرنسية منذ 1956.

وكان الرئيس الفرنسي نشرتغريدة على خلفية احتجاجات الفرنسيين السبت الماضي بمطار مراكش في المغرب بعد إلغاء الرحلات إلى فرنسا بسبب فيروس كورونا قال فيها فيها: إلى مواطنينا العالقين بالمغرب: هناك رحلات جديدة سيتم تنظيمها لتمكينكم من العودة إلى فرنسا.. أدعو السلطات المغربية للسهر على القيام بالواجب بكل سرعة.