يوفينتوس وإنتر ميلان إلى الحجر الصحي

جهينة نيوز:

كشفت تقارير صحفية عن أنّ نادي يوفنتوس سيتجه إلى عزل جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالإضافة إلى فريق تحت 23 عاماً والموظفين، بعد إصابة لاعبه "دانييلي روغاني" بفيروس كورونا.

ويتضمن الحجر أيضاً أعضاء فريق إنتر ميلان، الذي واجه يوفنتوس، مساء الأحد، ولا يزال يوفنتوس ينتظر قرار الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" بخصوص مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا، ولاسيّما خاصة وأن جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المدافع روغاني يستوجب عليهم البقاء في عزلة ذاتية، في الحجر الصحي مدة تتراوح ما بين 10 إلى 14 يوماً، على الرغم من عدم ظهور الأعراض على روغاني.

وبينت التقارير أنه تم إخطار الفرق التي لعب ضدها يوفنتو في الأسابيع الأخيرة، إذ شارك روغاني ضد بريشيا في 16 شباط وسبال في 22 شباط، ثم جلس في مقاعد البدلاء أمام ليون في دوري أبطال أوروبا في 26 شباط، وأيضاً في آخر مباراة ليوفنتوس أمام إنتر بتاريخ 8 آذار.

وكان يوفنتوس قد أعلن، يوم الخميس، عن إصابة مدافعه دانييلي روغاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا.