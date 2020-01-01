شقيق ميغان يحثها على لقاء والدها ويتوقع طلاقها

الثلاثاء, 17 آذار 2020 الساعة 15:34 | مجتمع, أخبار المجتمع

شقيق ميغان يحثها على لقاء والدها ويتوقع طلاقها

جهينة نيوز:

حث شقيق ميغان ماركل، الدوقة على النزول من أعلى خيلها ومنح والدها توماس أمنية الموت بمقابلة حفيده آرشي.

وخرج توماس ماركل جونيور 54 عاماً، عن صمته لتشجيع الممثلة السابقة، ميغان، على الاتصال بوالدها البالغ من العمر 75 عاماً، زاعماً أن الأخير محبط بسبب عدم قدرته على التواصل مع ابنته.

وتابع متنبئاً بأنّ الطلاق متوقع لميغان والأمير هاري، مدعياً أن أخته المنفصلة عنهم سينتهي بها المطاف إلى هوليوود بطريقة أو بأخرى، ومشيراً إلى أن ميغان كانت مجرد شخصية في سلسلة وليست ممثلة في القائمة A التي ينتمي إليها المشاهير الذين يحققون قمة النجاح في مجالهم.

ويعتقد توماس جونيور أن ميغان التي اشتهرت في المسلسل التلفزيوني Suits، ستتاح لها الفرصة لأدوار الشاشة الكبيرة إذا عادت إلى الولايات المتحدة، وتابع: أراها تعود إلى هوليوود بطريقة أو بأخرى، أعتقد أن أي شيء له علاقة بهوليوود، وخاصة جورج كلوني وكبار الشخصيات في هوليوود، يجذبها.. الآن سيتم منحها المزيد من الفرص، وستحصل على بعض الأدوار السينمائية الجيدة.


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