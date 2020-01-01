10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين لاجئين في ألمانيا

جهينة نيوز:

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئيين اليوم الثلاثاء ان هناك 10 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين اللاجئين وطالبي اللجوء في ألمانيا.

وذكر أندريه ماهيسيتش، المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي، "حتى صباح اليوم نفهم أن هناك 10 حالات مؤكدة في ألمانيا".

وأضاف "هؤلاء أشخاص إما لاجئون أو طالبو لجوء"، موضحا أن الحالات في ميونيخ وبرلين وهايدلبرغ.

وحث جميع السلطات الوطنية على معالجة اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يصابون بالفيروس بنفس الطريقة التي يعامل بها المواطنون الآخرون.

وكان معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض قد أعلن، أمس الاثنين، إن ألمانيا أعلنت قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بأكثر من 1100 حالة إلى 6012 الآن مقارنة باليوم السابق.

وأضاف المعهد أن عدد حالات الوفاة المؤكدة المرتبطة بالفيروس ارتفع الآن إلى 13 بعد وفاة أحد المصابين، وأن ولايات نورد راين فستفاليا وبافاريا وبادن فورتمبيرج من بين أسوأ المناطق تضررا من انتشار الفيروس.