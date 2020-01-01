التصدي لكورونا.. خبز حلب في المحال التجارية بدل الأفران

جهينة نيوز:

وجه محافظ حلب حسين دياب الجهات الخدمية المعنية بتوزيع ماد الخبز من مديرية التجارة وحماية المستهلك ومديرية المخابز والمخاتير ولجان الأحياء، بتوزيع انتاج المخابز كاملا على المحال الموجودة ضمن أحياء المدينة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من الخبز دون الحاجة للوقوف على الدور أمام الأفران، وذلك لتخفيف الازدحام على الافران وتنظيم العمل ضمن الإجراءات والاحترازية لمواجهة “فيروس كورونا”، على أن يتم تحديد مراكز بيع معتمدة في جميع أحياء المدينة خلال اليومين القادمين.

واوضح مصدر في محافظة حلب لـ “الوطن اون لاين” ان الآلية الجديدة تتضمن فتح منافذ بيع متعددة في المحال التجارية، وفقاً للتعداد السكني لكل حي على أن يكون التوزيع الجغرافي للمراكز المعتمدة كافيا لتلبية احتياجات الأحياء.

وبين المصدر ان المحافظ، وفي تعليماته للجهات المعنية، طالب بالتنسيق مع مجلس المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي “لانجاح هذه التجربة الجديدة ومراقبة حسن تطبيقها وتفعيل دور المخاتير ولجان وأعضاء مجلس المحافظة في هذا العمل”