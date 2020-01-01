في إطار الإجراءات الاحترازية.. المالية تنسّق مع الصحة لتسريع عمليات التمويل مختلف الجهات

جهينة نيوز:

في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن التنسيق مع وزارة الصحة لتسريع عمليات التمويل اللازمة لمختلف الجهات وخاصة المشافي والمراكز الطبية من أجل تلبية احتياجاتها من التجهيزات الطبية والأدوية والمعقمات بالسرعة القصوى وتأمين متابعة صرفها لأصحاب الاستحقاق وإعطائها الأولية نتيجة الظروف الحالية.

وتتضمن إجراءات المالية وفقاً لبيان، تسريع تقديم الخدمات لتخفيف ضغط المراجعين حرصاً على سلامتهم وتنظيم عمليات سداد رواتب المتقاعدين وورثتهم من أصحاب دفاتر المعاشات، منعاً للازدحام بحيث يتم تسليم المتقاعدين العسكريين وورثتهم معاشاتهم بدءاً من الـ 25 من الشهر بدلاً من بداية الشهر والمتقاعدين المدنيين وورثتهم بدءاً من بداية الشهر.

ووجهت الوزارة باستمرار تغذية الصرافات على مدار الساعة والعمل على إلغاء التجمعات بكل أشكالها في سائر فروع المصارف حرصاً على السلامة العامة والتعقيم الدوري للصرافات مرات عدة خلال اليوم الواحد.

ووفقاً للإجراءات أيضاً، تم تعليق الدوام في المعهد التقاني المالي وتأجيل جميع الفعاليات والنشاطات والدورات والامتحانات ومنع التجمعات غير اللازمة للتخفيف من الاختلاط قدر الإمكان وحصر استلام المعاملات الورقية للمواطنين عن طريق النافذة الواحدة وتحديد قائمة بالخدمات التي يمكن تأجيلها.