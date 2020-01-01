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مواطنون أتراك مصابون بـ كورونا يهربون من الحجر الصحي اعتراضًا على ظروفه غير الصحية
الثلاثاء, 17 آذار 2020 الساعة 14:25 |
سياسة
,
عالمي
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