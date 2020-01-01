بالفيديو.. محمد رمضان يسخر من تفشي فيروس كورونا

جهينة نيوز

سخر الفنان المصري محمد رمضان من تفشي فيروس كورونا، بنشره مقطع فيديو ساخر يتضمن أغنيته الشهيرة "فيروس".

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره محمد رمضان، أنغام أغنية "فيروس"، الذي يظهر فيه "كورونا" على شكل وحش مخيف.

ويظهر في الفيديو عدة دول مثل "إيطاليا والصين وإيران" تحاول التصدي لوحش "كورونا"، ولكنه يهاجمهم بشراسة، ويظهر في الخلفية مصر وهي تختبئ من كورونا، بينما لا يرى الوحش مصر.

​وينشغل محمد رمضان حاليا بتصوير مسلسله الجديد "البرنس"، والذي ينافس من خلاله في الموسم الدرامي لرمضان 2020.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.