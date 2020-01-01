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الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 2 لعام 2020 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بمنح العذر المخفف بـ "جرائم الشرف"
الثلاثاء, 17 آذار 2020 الساعة 14:15 |
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