الايطاليون يرددون النشيد الوطني الصيني للتعبير عن شكرهم في المساعدة بمحاربة كورونا

الثلاثاء, 17 آذار 2020 الساعة 13:38 | مجتمع, أخبار المجتمع


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا