العراق يبعث رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القصف الأمريكي

الثلاثاء, 17 آذار 2020 الساعة 12:13 | سياسة, عربي

العراق يبعث رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القصف الأمريكي


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