اليوم وغداً.. هطولات مطرية مصحوبة بالرعد والبرد

جهينة نيوز:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها من 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كلها مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر فوق مناطق متفرقة من البلاد لتصبح الفرصة مهيأة لهطل الأمطار فوق تلك المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط سرعتها أحياناً وخاصة على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما توالي درجات الحرارة انخفاضها غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية ويكون الجو غائماً ماطراً على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد في المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والجزيرة ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية والرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة مساء تتجاوز سرعتها 90 كم/سا وخاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام:

الثلاثاء الأربعاء الخميس

دمشق 17/6 14/5 14/4

القنيطرة 14/8 11/5 12/4

درعا 17/11 14/7 15/7

السويداء 15/10 11/4 12/5

حمص 15/11 12/7 11/7

حماة 18/12 15/8 14/8

الحسكة 20/12 16/10 15/8

اللاذقية 18/15 17/12 16/10

طرطوس 17/13 16/11 15/10

حلب 18/6 12/5 13/4

ادلب 17/10 11/8 12/5

دير الزور 27/11 18/9 19/8

الرقة 23/7 16/6 17/7