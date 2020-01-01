الحرس الثوري يعلن خوض الحرب ضد "كورونا"

جهينة نيوز:

صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "الحرس الثوري يخوض في الواقع حربا ضد فيروس "كورونا" المستجد"، معتبرا ظروف البلاد بأنها مهيأة للسيطرة عليه.

وقال سلامي، في كلمة له عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن "قوات حرس الثورة قد اتخذت في الواقع نسق الحرب مع القطاع الطبي في البلاد في مواجهة فيروس كورونا"، مشيرا إلى "توجيهات قائد الثورة علي خامنئي وتأكيده على إغاثة ومساعدة الشعب في هذه الظروف الطارئة والحرجة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: "لقد بلغنا اليوم ظروفا أصبحت فيها البلاد جاهزة للسيطرة على هذه الظاهرة وقد توصلنا إلى البروتوكولات اللازمة لمواجهة هذا الأمر"، معربا عن الثقة بالتغلب على كورونا بتضافر الجهود والصمود والتعاضد على مستوى البلاد والتعاون من قبل المواطنين والالتزام بالشروط الصحية وعدم الخروج من المنازل.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الاثنين، عن تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين في البلاد منذ بدء التفشي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي، إن "عدد الوفيات بفيروس كورنا وصل إلى 853 بعد تسجيل 129 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية"، وتابع "ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 14991 بعد تسجيل 1053 إصابة جديدة، وتعافى 4996 شخصا من فيروس كورونا في البلاد حتى الآن".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من ستة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.