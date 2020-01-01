اليوم.. رحلات متتالية من دمشق إلى الإمارات

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النقل السورية عن تشغيل رحلات متتالية من مطار دمشق الدولي إلى إمارة الشارقة وبالعكس، بدءاً من اليوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من هبوط حاد في حركة الطيران عالمياً بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته، مساء أمس الإثنين، أن الرحلات ستنطلق يوم 17 آذار وستجري على متن طائرات الخطوط الجوية السورية، ودعت الراغبين في السفر للتوجه إلى مكاتبها لحجز البطاقات.

وسبق أن سيّرت الوزارة رحلتين متتاليتين إلى إمارة الشارقة، الأحد والإثنين، نظراً للطلب المتزايد من قبل المواطنين.

وشددت الوزارة على أن تسيير الرحلات يأتي مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المتبعة في المطارات والفحص للمغادرين والقادمين للتصدي لفيروس كورونا.