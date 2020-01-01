احترازياً.. إغلاق مقامي السيدة زينب والسيدة رقية في دمشق

جهينة نيوز:

أغلق مقاما السيدة زينب والسيدة رقية في دمشق، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف السورية.

وذكرت مصادر مقربة من القائمين على المقام أنّ الإغلاق جاء امتثالاً لقرارات وزارة الأوقاف، وشمل كل الزوار سواء أكانوا سوريين أم غير سوريين، كما أنّ الإغلاق شمل مقامي السيدة زينب والسيدة رقية.

وأوضحت المصادر أنّ الإجراء احترازي، على الرغم من أن المقامين كانا مزوّدان بأجهزة قياس حرارة داخلهما، إذ كان الزوار يخضغون للفحص في الأيام السابقة.

وأضافت المصادر أنه تم أيضاً منع الصلاة في المساجد كما في نبل والزهراء، مع المحافظة على رفع الأذان، وذلك امتثالاً لتعميم وزارة الأوقاف وللحد من التجمعات في هذه الأيام التي تفرض على جميع الدول أن تتخذ إجراءات وقائية.