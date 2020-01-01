اتهامات خطيرة ضد ياباني حجز 1900 مقعداً ليشاهد مباراة

جهينة نيوز:

يواجه رجل ياباني اتهامات خطيرة بأنه تسبب في خسائر مالية خطيرة لنادي البيسبول المفضل لديه بعد حجز ما يقرب من 1900 مقعد في مباراتين من مباريات الدوري، حتى يتمكن من الحصول على مساحة أكبر والظهور على شاشة التلفزيون.

جاء كيوشي شيبامورا البالغ من العمر 41 عاماً، وهو من مشجعي نادي "أوريكس بافالوز" للبيسبول من مدينة أوساكا اليابانية، بخطة بارعة ومكلفة لمشاهدة فريقه المفضل يتنافس ضد فريق "سوفتبانك هاوكس" في "كيوسيرا دوم" في أوساكا في 28 و29 أيلول العام الماضي.

وأراد شيبامورا التأكد من أنه سيظهر على شاشة التلفزيون ويتمتع ببعض الخصوصية الجدية، لذا لم يجد صعوبة في تزييف 1873 اسماً وحجز نفس عدد المقاعد في الاستاد عبر الإنترنت، ثم قام بإلغاء جميع الحجوزات باستثناء مقعده قبل نهاية فترة الحجز بفترة قصيرة جداً، مع التأكد من عدم تمكن أي شخص آخر قادر على انتزاع مقاعد.

لم يكن وجود 1873 مقعداً فارغاً في مباراة على أرضه أمراً غير معتاد بشكل خاص بالنسبة لـ "أوريكس بافالوز"، وهو فريق ذو تصنيف منخفض مع ربما أصغر قاعدة جماهيرية في دوري البيسبول الياباني، لكن هذه لم تكن مباراة عادية، بل كانت واحدة من آخر مباريات الموسم وتحدد من سيفوز باللقب الوطني، لذا كانت المخاطر عالية جدًا بالنسبة للمشجع المجنون وكذلك أسعار التذاكر.

وتسبب الإلغاء المفاجئ للمقعد الذي بلغ 1873 في تسجيل "أوريكس بافالوز" خسائر بلغت حوالي 10.86 مليون ين (105 آلاف دولار)، وهو مبلغ كبير لمثل هذا النادي الصغير، لذلك تم فتح تحقيق داخلي في هذه المسألة، ولم يكن من الصعب اكتشاف الجاني، مع الأخذ في الحسبان أنّ هذا كان أحد أهدافه.