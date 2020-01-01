تجارة دمشق: لا مبرر لرفع أسعار المعقمات

جهينة نيوز:

ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أمس مجموعة من الإجراءات التي ستقوم بها الغرفة لمواجهة فيروس الكورونا وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس، وانطلاقاً من دور الغرفة الوطني والمجتمعي والاقتصادي والاجتماعي .

المجلس وفي بيان له أهاب بالتجار وأصحاب الفعاليات التجارية التقيد بالإرشادات المهمة والمطلوبة منها الحرص على نظافة المحلات والسلع والمواد المباعة في الأسواق واتباع ما يلزم بشأن ذلك من احتياطات لحماية الزبائن وضمان صحتهم، وتوفير السلع والمواد للمواطنين بالأسعار المعتادة وضمن المحلات والأسواق والتقيد بشروط التخزين والعرض الصحية وافتتاح المحلات ضمن ساعات العمل الأساسية المقبولة وتجنب الاختلاط المباشر بين البائعين والمشترين، وتزويد العمالة بطرق الوقاية والتعقيم وطريقة التعامل مع الزبائن في مثل هذه الظروف .

الغرفة استهجنت رفع أسعار المعقمات ومواد التنظيف ودعت إلى عدم رفع أسعارها لتبقى في متناول الجميع ومنع فقدانها من الأسواق، مؤكدة أنّ دقة الظرف الحالي والذي لا يواجه سورية فقط بل العالم أجمع تتطلب من الجميع التحلي بالقدر العالي من الوعي وعليه فإنه لا داعي لرفع الأسعار خاصة وأنّ المواد والسلع متوفرة وبالتالي ضرورة العمل على استيعاب ردات فعل الناس تجاه الفيروس والتركيز حاليا على القيام بالإجراءات الاحترازية.

المجلس اعتمد مجموعة من الإجراءات الاحترازية أوقفت بموجبها كافة النشاطات التي من شأنها خلق حالة تجمع مثل إلغاء ندوة الأربعاء التجارية الأسبوعية وإيقاف الدورات التدريبية وجلسات المرشد التجاري واقتصار دوام موظفي الغرفة من الساعة 9 إلى 2 ظهرا .

الغرفة طالبت المراجعين استخدام المعقمات الموجودة في جميع طوابق الغرفة، واستخدام طرق الدفع الالكتروني للتقليل من الاحتكاك والاختلاط قدر الإمكان، مؤكدة حرصها على أن تكون شريكا في بقاء بلدنا بعيدا عن الأمراض والفيروسات وضرورة رفع مستوى المسؤولية والوعي في الأسواق والمتاجر كي لا تكون أمكنة لانتقال المرض، مشيرة إلى أنها ستكثف حملات التوعية وتوزيع منشورات تنبه إلى طرق التعامل مع المرض وتوزيعها على التجار في مختلف الأسواق خاصة الشعبية منها، والقيام وعلى نفقتها بتعقيم الأسواق الشعبية يومياً لاسيما في دمشق القديمة.