كورونا.. الصحة العالمية تطلق تحاليل الكشف عن الفيروس في شمال غربي سوريا

جهينة نيوز:

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ريك برينان، أن المنظمة ستبدأ عمّا قريب بإجراء تحاليل كورونا لسكان مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وقال برينان: "نأمل في أن تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من بدء الاختبارات".

وأضاف: "نشعر بقلق بالغ، حيث أن كل الدول المحيطة سجلت لديها حالات موثقة".

وبدأت الحكومة السورية في اختبارات للكشف عن كورونا في باقي أنحاء البلاد ولم تبلغ منظمة الصحة العالمية بتسجيل أي إصابة.

وأكد برينان الذي عاد من مهمة إلى إيران الأسبوع الماضي، أن "عدد الحالات المعلنة قد لا يمثل سوى ثلث الأعداد الحقيقية".

المصدر رويترز