إلقاء القبض على مروجي مخدرات وعملة أجنبية مزورة بريف دمشق

جهينة نيوز:

ألقى قسم الأمن الجنائي بالسيدة زينب في ريف دمشق القبض على عدد من الأشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات ومروجي العملة الأجنبية المزورة وتصريف العملات الأجنبية.

وفي بيان لها أوضحت وزارة الداخلية أن قسم الأمن الجنائي بالسيدة زينب ألقى القبض على ستة أشخاص من مروجي ومتعاطي المخدرات وصادر ما بحوزتهم من حشيش مخدر وميزان إلكتروني ومبلغ مالي وتم تنظيم الضبط اللازم بحقهم وتقديمهم إلى القضاء أصولاً.

كما ألقى قسم الأمن الجنائي حسب البيان القبض على ثلاثة أشخاص يقومون بترويج العملة الأجنبية المزورة وصادر سبعمئة دولار أمريكي مزور بحوزتهم وتم تنظيم الضبط اللازم بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص عن طريق فرع الأمن الجنائي بريف دمشق.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم أيضاً إلقاء القبض على أحد الأشخاص أثناء قيامه بتصريف العملة الأجنبية في السيدة زينب حيث تمت مصادرة عملات أجنبية مختلفة منه وتنظيم الضبط اللازم وإحالته إلى القضاء المختص أصولاً.