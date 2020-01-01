مشفى الأسد الجامعي يجهز جناحاً خاصاً لعزل المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

جهز مشفى الأسد الجامعي جناحاً خاصاً لعزل المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد ويضم عشر غرف وثمانية أسرة عناية معزولة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم خلال جولة في مشفى الأسد الجامعي أوضح أن الجناح مخصص لاستقبال المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ريثما يثبت التشخيص حيث يتم تحويلهم إلى المراكز العلاجية المخصصة لدى وزارة الصحة.

وأكد الوزير ابراهيم ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الواجب اتخاذها للتصدي لانتشار الفيروس، مشددا على الالتزام بالتعقيم المستمر والنظافة ووضع الكمامات حفاظا على سلامة المرضى والمواطنين، منوهاً باستمرار طلاب الدراسات العليا في عملهم وفق برامجهم التدريبية والتعليمية والبحثية.