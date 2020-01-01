رئيس وزراء هولندا: فيروس كورونا سيصيب أغلبية المواطنين

جهينة نيوز:

رجح رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي اليوم إمكانية أن يصيب فيروس كورونا أغلبية السكان في هولندا لكنه استبعد إغلاقا تاما للبلاد.

ونقلت فرانس برس عن روتي قوله في خطاب متلفز “بكل جدية الحقيقة أن قسما كبيرا من الهولنديين سيصاب بفيروس كورونا.. هذا ما ينبئنا به الخبراء”.

وأوضح روتي أن حكومته تريد تطوير مناعة جماعية بانتظار إيجاد لقاح وذلك بعدم حماية الأشخاص الأقل ضعفا من الإصابة بالفيروس والاكتفاء بحماية المسنين والمرضى منهم مشيراً إلى أن هذا الأمر قد يستغرق أشهرا أو أكثر.

وتفرض هولندا قيودا هي الأكثر تشددا منذ انتهاء الحرب العالمية تتضمن إقفال المدارس والمطاعم والمقاهي.

وأعلنت هولندا تسجيل 314ر1 إصابة بكوفيد 19 بينها 24 وفاة.