إصابة البرتغالي خورخي جيسوس مدرب فلامنغو البرازيلى بفيروس كورونا

الثلاثاء, 17 آذار 2020 الساعة 01:13 | رياضة, كرة القدم

إصابة البرتغالي خورخي جيسوس مدرب فلامنغو البرازيلى بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي إصابة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس بفيروس كورونا المستجد .

و أكد النادى البرازيلى عبر الموقع الرسمى أن نادى فلامنغو قام بإجراء تحليل لفيروس كورونا لجميع اللاعبين والطاقم الفنى والطبى والعاملين بالنادى، إلا أن نتيجة تحليل المدرب خورخي جيسوس إيجابية.

و ذكر النادي أن جيسوس دخل في الحجر الصحي تحت الرعاية الطبية ، مشيرًا إلى أن حالة المدرب مستقرة.

أشار النادي البرازيلي إلى التزامه بحملة التوعية ضد فيروس كورونا واتباعه إرشادات وزارة الصحة، وأعلن إيقاف التدريبات لمدة أسبوع على الأقل.


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