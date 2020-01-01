ترامب يعلن بدء مرحلة تطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن مرحلة تطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بدأت، واصفا النتائج بالـ"واعدة".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أن الفيروس قد ينتهي في يوليو أو أغسطس المقبلين، إذ جرى القيام بعمل جيد.

وأكد الرئيس الأميركي، أن خيار فرض حظر التجول في البلاد ليس مطروحا في الوقت الحالي، قائلا إن قصارى الجهود يتم بذلها لأجل تطويق الوباء.

وأضاف أن الإدارة الأميركي، توصي الأميركيين؛ بمن فيهم الأطفال ومن يتمتعون بصحة جيدة، بأن يبتعدوا عن التجمعات التي تزيد عن عشرة أشخاص.

ويوم الاثنين، بدأ مختبر أميركي، أول تجربة للقاح محتمل ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم.