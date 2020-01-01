أبراج الثلاثاء 17 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 17-3: واثق من نفسه ويقاوم الشك.. عاقل.. حكيم بالفطرة.. هادئ.. صبور على المصاعب. يحب التنقل والسفر.

هذا العام مميز ورائع وينتهي الإحباط ويتغلب على الأمور التي مرّ بها.. يجابه الحياة بقوة ويحقق هدفه ويسدد الديون وفرصة كبيرة بالعمل والتغير. يخرج للحياة بعد عزلة وللبعض تغيير إقامة والبعض الآخر مولود جديد والبعض زواج مدروس.

الحمل:

تتعرض لبعض المفاجأت ومشكلات قديمة تعود للظهور.. نهار متعب على صعيد العمل تحفظ وتجنب أي مشكلة مع المدير. فرصة للعمل وذهاب إلى الأسواق.

الثور:

الأجواء إيجابية لذلك خفف الضغط.. يوم جميل للتنقل ومبادرة إيجابية قد تنقلب الأوضاع وتراجع حسابات ويوم واعد وأوراق ومعاملات وأجواء رومانسية.

الجوزاء:

الوضع أفضل وفترة ممتازة للتغيير ومناقشة وضع مالي مشترك.. تتخلص من بعض التعقيدات وتزيل الالتباس قد تبذل جهد مضاعف في المساء ولقاء وأمور مالية أو فواتير.

السرطان:

تناقض واضطراب ولا تعرف كيف تتصرف.. أنت بحاجة لشريك عاطفي يخفف عنك ولا تنسى هناك آمال كبيرة بانتظارك، لكن افتح عينيك جيداً.

الأسد:

خفف من التوتر وانتبه لصحتك ولا تواجه وابق متكتماً ولا تؤجل المهمات.. اشتغل بجد حتى تبلغ أهدافك.. وخذ قسطاً من الراحة بين الفترة والأخرى.

العذراء:

محظوظ ومرتاح نهار جميل.. للتسلية ابتعد عن الجدية.. مفاجأت سعيدة.. انتبه على سلامتك ولا تثير مشكلات عاطفية.. تسمع أخباراً تخص الأولاد.

الميزان:

فترة صعبة شكوك وتوتر وردّات فعل.. للبعض لاتقدموا على البيع أو الشراء هذه الفترة لأنها فترة ضاغطة. انتبه من الآلات الحادة وأنت تصلح بعض الأعطال.

العقرب:

نهار جيد ومندفع علاقاتك من المقربين جيدة.. لحسن حظك أمورك تسير بخط مستقيم.. دعوات واجتماعات ونهار مناسب للتعليم.

القوس:

نظرة سريعة على الأمور المالية لا النهار يحمل فرصة مالية وتجنب أخذ قرارات سريعة واضبط ميزانيتك.. احتمال الحصول على خبر سعيد أو هدية.

الجدي:

هدوء وسيطرة وتجد حلاً لكلّ شيء. تغيرات مفاجئة واثق من نفسك وتتخلى عن الأفكار السوداء.. يوم جيد.

الدلو:

مضطر لرفع صوتك لذلك انتبه من الوقوع في فخ وحاذر العروض الواهية.. تكتم واخفي أسرارك.. نهار بطيء لذلك ابق عينيك مفتوحة.. مؤامرة أو خيبة أمل.

الحوت:

تنجح وسط مجموعة وتكون مميز.. تفرح لمستجدات.. دعم من شخص قريب.. أجواء مريحة ولقاء مهم ودعوة ومناخ تفاهم..