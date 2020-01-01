الشيوعي اللبناني يدين اطلاق سراح جزار الخيام العميل عامر فاخوري

جهينة نيوز:

الشيوعي اللبنانييدين اطلاق سراح جزار الخيام العميل عامر فاخ

دان الحزب الشيوعي اللبناني في بيان اليوم، “إطلاق سراح كبير عملاء “إسرائيل”، وجزار سجن الخيام، قاتل الأسرى اللبنانيين الأبطال ومعذبهم، عامر الفاخوري”.

كما دان “هذه الفضيحة السياسية والقضائية والأمنية، التي لن يمحوها مرور الزمن ولا وباء الكورونا، الذي مهما امتد وانتشر لن يقارب بخطورته على أمن البلاد واستقرارها واقتصادها، وباء السلطة الفاشلة المرتهنة إلى الخارج”.

وقال: “أوامر واضحة بكلمات معدودة من السفارة الأميركية كانت كافية كي يرضخ كل صغارالسلطة ويسلموا بالأمر والطاعة، لم يتجرأوا أن يرفعوا وجهوههم وأصواتهم بكلمة واحدة رفضا أو مناورة، ولم يطالبوا بأسرانا في سجون الاحتلال ولا بالأسير البطل جورج عبدالله في سجون فرنسا بسبب الضغط الأميركي، ولا بجثامين شهداء المقاومة الوطنية اللبنانية المحتجزة في مقابر الأرقام لدى العدو الصهيوني”.

اضاف: “الناس لن ينسوا ولن يساوموا، وسوف يعودون قريبا كي يكونوا شوكة في حلق التابعين والفاسدين والناهبين أينما وجدوا في أي مكان في السلطة بمختلف فروعها وقواها وأجهزتها، وسيكونون على مستوى التحدي”.

و في سياق متصل قال رئيس الحزب الشيوعي حنا غريب عبر حسابه على موقع “تويتر”: “تركوا جثامين شهداء “جمول” والمناضل جورج ابراهيم عبدالله، وأفرجوا عن العميل عامر الفاخوري: هذا ليس قرار محكمة. هذا قرار اميركي نفذه نظام الكورونا السياسي وسلطته المرتهنة الخاضعة والمرتهنة له. معركتنا مستمرة ومفتوحة ضد كل عميل وضد كل من يحميه، عهدنا لأرواح الشهداء الأسرى والمقاومين”.

و في وقت سابق نفذ الأسرى المحررون اعتصاما أمام المحكمة العسكرية، استنكارا لقرار المحكمة العسكرية الدائمة، الذي صدر اليوم، وقضى بإسقاط التهم بحق العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري المعروف باسم جزار الخيام.

وتحدث الأسير المحرر عباس قبلان ل”الوكالة الوطنية للاعلام” فقال: “إن القرار الصادر يشكل فضيحة، وخرج عن كل الأعراف القانونية والأخلاقية بشكل غير مسبوق”. وأشار إلى أن “هذا الجزار أصبح حرا بغطاء سياسي”، وقال: “تم تشريع العمالة واعتبارها مشروعة”. ودعا قبلان الجميع إلى “اعتبار القانون ساقط والقضاء غير موجود”.

وعن “الصرخة الموجودة في السجون، في ظل انتشار فيروس كورونا” قال: “لا أحد يلتفت إلى المسجونين، فمنهم غير محكومين. أما هذا العميل فيخلى سبيله وتكف التعقبات بحقه في سرعة قياسية. نحن لن نتحمل هذا الموضوع، ولن ندعه يمر من دون محاسبة”.