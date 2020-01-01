البنتاغون: وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا، بحسب وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن "هناك 37 إصابة لموظفي البنتاغون بفيروس كورونا".

والثلاثاء الماضي اعترف البنتاغون، بأن العدد الرسمي للجنود الأمريكيين والأفراد المرتبطين بهم الذين أصيبوا بالفيروس التاجي يحتمل أن يكون أكبر من العدد الإجمالي الفعلي.

وقال الجنرال بول فريدريش من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي في البنتاغون: "أعتقد أنه من المرجح، بالنظر إلى ما نراه في جميع أنحاء العالم، ولدينا أناس في جميع أنحاء العالم، أن هناك المزيد".

وأعلن الرئيس الأمريكي، الجمعة، حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال إن الوضع في بلاده جيد مقارنة بدول أخرى.

وبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة، أمس الأحد، 60 حالة، فيما تجاوزت الإصابات 2900، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.