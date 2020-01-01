كلية الحقوق تمنع البث الالكتروني المباشر للمحاضرات

جهينة نيوز

كشف عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق هيثم الطاس في تصريح خاص لـ”الوطن أون لاين” عن صدور تعليمات بمنع ظهور أي استاذ جامعي ضمن الكلية بشكل البث المباشر فيما يخص شرح المحاضرات، وذلك حفاظا على مكانة الاستاذ الجامعي لتلافي تعرضه لأية تعليقات مسيئة بحقه وخاصة أن من ضمن التعليقات أشخاص خارج القطر أو من غير طلاب الكلية.

وأكد الطاس أنه سيتم تسجيل المحاضرات وبثها بالصوت فقط مع نشرها الكترونيا مع استمرار الآلية المتبعة بخصوص نشر المحاضرات على موقع الكلية لخدمة الطلاب خلال فترة العطلة المقررة حتى 2 نيسان

وفي كتاب صادر عن عمادة الكلية أكدت محاسبة اصحاب التعليقات المسيئة ممن يتم ضبطهم، على أن يتم احالتهم الى المجالس الجامعية المختصة تمهيدا لاصدار بحقهم العقوبات المناسبة.

ويأتي هذا الكتاب بعد قيام بعض الطلاب بكتابة تعليقات مسيئة على محاضرة إحدى الدكاترة تم بثها بشكل مباشر على صفحة كلية الحقوق على الفيسبوك.

إلا أن بعض الطلاب بحسب عمادة الكلية قاموا بالتهكم باكثر من تعليق، ما ادى الى اصدار عمادة كلية الحقوق هذا الإجراء.