ارتفاع الوفيات في إقليم لومبارديا الإيطالي إلى 1420

جهينة نيوز:

أفادت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الاثنين، بأن عدد الوفيات في إقليم لومبارديا الإيطالي ارتفع إلى 1420، بعد تسجيل 202 وفاة جديدة.

وصرح مستشار رعاية منطقة لومبارديا جوليو غاليرا خلال مؤتمر صحفي، بأن المقاطعة سجلت 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدا أن العدد الإجمالي للمصابين في لومبارديا تجاوز 14 ألفا، وأن 823 مصابا في العناية المركزة.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت يوم الأحد، عن وفاة 368 شخصا في 24 ساعة.

من المهم الإشارة إلى أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في إيطاليا تجاوز عدد المصابين في الصين، حيث يتداوى الآن في كامل البر الصيني 9848، فيما تتم معالجة 20603 مصابا في كامل إيطاليا.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز 175 ألفا، في حين بلغ عدد الوفيات 6713، وعدد المتعافين 77867.

وظهر تفشي المرض الشبيه بالإنفلونزا، المعروف الآن باسم Covid-19 لأول مرة بين مجموعة من مرضى الالتهاب الرئوي في ووهان الصينية في أواخر ديسمبر 2019 وانتشر بسرعة إلى أوروبا والأمريكيتين.

ووجدت أحدث الدراسات أن المصابين يمكنهم نقل الفيروس إلى الآخرين حتى قبل أن تظهر عليهم الأعراض، ويستغرق الأمر نحو 5 أيام قبل ظهور علامات مثل ارتفاع درجات الحرارة والسعال.

وأدى الوباء إلى حظر السفر وإغلاق الحدود والمدارس والمتاحف خاصة في إيطاليا، التي وضعت سكانها البالغ عددهم 60 مليون نسمة قيد حجر صحي غير مسبوق.