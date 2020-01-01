الاردن: : عدد الحالات بالحجر الصحي بين 3 آلاف و5 آلاف ومنطقة الحجر مغلقة عسكريا

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الأردنية الاثنين، أن عدد الحالات في الحجر الصحي وصل إلى ما بين 3 آلاف و5 آلاف شخص، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا في البلاد.

وقال وزير الإعلام الأردني إن منطقة الحجر الصحي مغلقة عسكريا والخدمات الطبية مسؤولة عنها.

وكانت السلطات الأردنية حجرت اليوم الاثنين، على جميع المسافرين القادمين إلى مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان، في أحد فنادق البحر الميت حتى إشعار آخر.

و في سياق متصل قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، ان عدد اصابات فيروس كورونا المستجد في الاردن ارتفع لـ 19 اصابة.

و في وقت سابق أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إجراءات حكومية صحية احترازية إضافية يبدأ تنفيذها فورا لمنع انتشار العدوى وحماية صحة المواطنين والقادمين.

وتشمل الإجراءات فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى المملكة عبر المطارت والمعابر الحدودية اعتبارا من اليوم الاثنين فصاعداً، لمدة 14 يوما في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت والعاصمة عمان، والعقبة، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة.

ولفت العضايلة الى انه وخلال تواجدهم في الحجر الصحي في هذه الفنادق تمنع زيارتهم وسيتم تامينهم بجميع متطلبات الاقامة مثل وجبات الطعام والادوية لمن يحتاج واي احتياجات اساسية اخرى.