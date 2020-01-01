فيروس كورونا يغلق نوادي الجنس في حي البغاء في أمستردام

جهينة نيوز

أغلقت نوادي الجنس في حي البغاء بأمستردام أبوابها الأحد بسبب تفشي فيروس كورونا في هولندا.

ونقلت صحيفة هيت بارول الهولندية عن مشغلي النوادي القول إن نوادي كاسا روسو وبيبشو وبنانا بار وإيروتيك ميوزيوممن بين مواقع المتعة التي أغلقت أبوابها حتى 31 مارس/ آذار الجاري بمنطقة القنوات القديمة في المدينة.

ونسبت الصحيفة لبيان أصدرته شركة دي أوتين غرويب التي تدير عددا من النوادي القول: "من أجل صحة العاملين والضيوف ترى الإدارة أن مواصلة فتح أبواب الحي عملا غير مسؤول".

ويجذب الحي ملايين البالغين من رواد العروض الجنسية ونوادي التعري وبيوت البغاء.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هولندا ارتفع إلى 1135 في ما بلغ عدد المتوفين 20 شخصا .

المصدر BBC