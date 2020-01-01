استخدام مراوح نفاثة ضخمة لتعقيم الطرق في طهران

جهينة نيوز:

قال مساعد رئيس بلدية المنطقة 4 في طهران محمد علي فياض انه للمرة الاولى تم استخدام مراوح نفاثة ضخمة لتعقيم الطرق في شمال شرق العاصمة طهران.

وأضاف محمد علي فیاض، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين، انه في هذا المشروع استخدمت 5 مراوح مائية نفاثة بحجم 500 ليتر و 9 أجهزة نافثة للمعقمات الى جانب كادر يزيد على 30 شخصا على مدى 24 ساعة لتطهير الشوارع والساحات العامة في المنطقة 4 من العاصمة طهران.

وتابع: انه بالتعاون مع مؤسسة اطفاء الحرائق في المنطقة الثالثة بالعاصمة طهران تم تحديد 30 طريقا حيويا ومزدحما باعتبارها أماكن مرتفعة المخاطر حيث تم تعقيمها باستخدام المراوح النفاثة الضخمة وسيستمر العمل الى نهاية العام الجاري (الايراني ينتهي في 20 آذار/مارس) ولغاية القضاء على فيروس كورونا.

وتابع: انه مع تأسيس لجنة مكافحة تفشي فيروس كورونا أدرجت جميع النشاطات في المنطقة الرابعة من العاصمة على جدول الاعمال حيث يتضمن المشروع نشاطات الفحص وتأمين الكوادر المتدربة بهدف تعقيم الطرق والاماكن العامة وتوزيع المهام بين اعضاء اللجنة وتأمين المواد الضرورية لتعقيم المنطقة.

ولفت الى ان المناطق الاخرى في العاصمة طهران ستشهد نشاطات مماثلة.