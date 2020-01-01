وفاة المدرب الإسباني فرانسيسكو غارسيا عن عمر 21 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

توفى مدرب فريق شباب "أتلتيكو بوتادا ألتا" بمدينة ملقا، الشاب فرانسيسكو غارسيا، بعد إصابته بفيروس كورونا و ليكون بذلك الضحية السابعة للوباء في إقليم الأندلس .

و نعى فريق ملقا الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" الشاب فرانسيسكو غارسيا معرباً عن تعازيه لأسرة المدرب الشاب غارسيا وأصدقائه.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن غارسيا البالغ من العمر 21 عاما، والذي عمل كمدرب لفريق شباب أتلتيكو بوتادا ألتا بمدينة ملقا، توفي متأثرا بإصابته بكورونا.

وأشارت إلى أن المدرب الإسباني تم تشخيص حالته بأنه يعاني من سرطان الدم مع إصابته بأعراض كورونا، مشيرة إلى أنه لم ينجح في مقاومة الفيروس.

ونوهت أن غارسيا هو الضحية السابعة للوباء في إقليم الأندلس، موضحة أنه الأصغر سنا من بين الآخرين الذين هم في السبعينيات والثمانينيات