فرضت حضراً للتجول .. إسبانيا تسجل 1000 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الاثنين، عن تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال فرناندو سيمون رئيس مركز الطوارئ الصحية في البلاد، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في إسبانيا ارتفع إلى 8744 اليوم الاثنين، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 297.

وفرضت الحكومة الإسبانية حظر التجوال في البلاد لمدة 15 يوما، ضمن إجراءات احتواء ومنع تفشي فيروس كورونا.

ويستثني حظر التجول حالات شراء المواد الغذائیة والأساسية والدواء، ومساعدة المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والتوجه إلى المراكز الصحية والمستشفيات، وأماكن العمل، ولن يسمح القانون، بسير السيارات والآليات الخاصة واستخدامها إلا في الأنشطة المذكورة أو للتزود بالوقود.

وسیتم خفض خدمات وسائل النقل العام برا وبحرا وجوا إلى 50% مع احتمال زيادة ذلك إلى 60% إذا تطلبت الظروف ذلك.

وتعد إسبانيا ثاني أكبر بؤرة لانتشار النوع الجديد لفيروس كورونا في أوروبا، بعد إيطاليا.

المصدر: رويترز