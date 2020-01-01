انخفاض عدد الإصابات بكورونا في الصين ودول أخرى تسجل مزيداً من الإصابات والوفيات

جهينة نيوز:

واصلت السلطات الصحية الصينية تسجيل مزيد من الانخفاض في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد فيما سجلت دول أخرى حول العالم ارتفاعا في هذه الحالات في الوقت الذي تكثف فيه الحكومات من اجراءاتها المضادة لاحتوائه.

وذكرت شينخوا أن لجنة الصحة الوطنية الصينية أعلنت اليوم تسجيل 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة جديدة في مقاطعة هوبي.

ووفق اللجنة غادر 838 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء فيما انخفض عدد الحالات الخطيرة من المصابين بالفيروس بواقع 194 إلى 3032 حالة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي الصيني 80860 حتى نهاية يوم أمس من بينهم 9898 مريضاً ما زالوا يتلقون العلاج بينما خرج 67749 مريضاً من المستشفيات بعد شفائهم وتوفي 3213 شخصا بسبب المرض.

وفي مقابل ذلك أعلنت وزارة الصحة البحرينية أول حالة وفاة لمواطنة بحرينية بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر إن مواطنة تبلغ من العمر 65 عاما لديها أمراض وظروف صحية كامنة توفيت بعد إصابتها بالفيروس.

وفي الأردن ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 15 وذلك بعد تسجيل 3 إصابات جديدة اليوم أما في الكويت فأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 11 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 123 حالة.

من جهتها أعلنت ايطاليا التي تحولت الى احدى بؤر الفيروس تسجيل 368 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وذلك في أكبر زيادة يومية وسط مخاوف بشأن قدرة نظامها الصحي المجهد على مواجهة الزيادة المستمرة في أعداد المصابين.

أما في كوريا الجنوبية فأعلن مسؤولون صحيون تسجيل 74 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم بانخفاض طفيف عن أمس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8236 فضلا عن 75 حالة وفاة.

بدورها كشفت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تعافي 303 أشخاص ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1137 شخصا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اليابانية تحديد 15 بؤرة لفيروس كورونا في مواقع متفرقة من البلاد مشيرة إلى أن أكبر البؤر تقع في منطقة أوساكا وبها أكثر من 50 حالة عدوى.

وفي تركيا أعلن وزير صحة النظام التركي فخر الدين قوجة اليوم أنه تم رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 18 إصابة أما في سلوفينيا فسجلت السلطات 219 حالة إصابة ووفاة شخص واحد بالفيروس.

وفي القارة الافريقية أعلنت وزارة الصحة الرواندية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى خمسة أشخاص.

وفي أمريكا الجنوبية أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بإغلاق الأنشطة التجارية وبقاء المواطنين في منازلهم في ست ولايات وفي العاصمة كراكاس بدءاً من اليوم وذلك في مساع لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

أما في البيرو فأعلنت الحكومة رصد71 حالة إصابة بالفيروس في حين أعلن رئيس البلاد مارتن فيزكارا أن بلاده ستغلق الحدود لكبح انتشار الفيروس داعيا المواطنين إلى بدء حجر صحي ذاتي لمدة 15 يوما.

وفي سياق الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومات حول العالم أعلنت الحكومة التشيكية حالة الحجر الصحي في البلاد كلها بسبب تنامي عدد الإصابات بفيروس كورونا.

أما في ألمانيا فقررت الحكومة إغلاق حدودها على نطاق واسع مع دول عدة منها فرنسا والنمسا والدنمارك إضافة إلى إغلاق الجزر السياحية في بحر الشمال أمام المصطافين بينما أعلنت النمسا حالة الطوارئ لمدة أسبوع حيث سيتم إغلاق المطاعم والمتاجر والصيدليات والبنوك والمقاهي.

وفي روسيا أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن بلاده ستخصص مبالغ كبيرة لإجراءات مكافحة كورونا.

وقال ميشوستين إنه تمت الموافقة على تشكيل المجلس التنسيقي التابع لحكومة روسيا الاتحادية لمكافحة وباء كورونا المستجد على الأراضي الروسية لافتاً إلى أن الحكومة “قد تستخدم في إطار ميزانية العام الجاري احتياطات بقيمة 300 مليار روبل أي ما يعادل 4 مليارات دولار لضمان الحاجات ذات الأولوية في الإنفاق ودعم القطاعات الاقتصادية”.

وفي فرنسا أعلن المدير العام لهيئة الصحة الفرنسية جيروم سالمون أن بلاده تجد صعوبة في احتواء معدلات تفشي فيروس كورونا معربا عن خوفه من تفشي فيروس كورونا في بلاده بشكل واسع.