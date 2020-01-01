بدء حملة تعقيم حافلات النقل الداخلي في حمص

جهينة نيوز:

في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وحفاظاً على سلامة المواطنين بدأت الشركة العامة للنقل الداخلي بحمص حملة تعقيم لنحو 60 حافلة عاملة على خطوط المدينة وبعض خطوط الريف.‏

وأوضح مدير شركة النقل الداخلي في حمص المهندس علي الحسين أنّه بهدف توفير بيئة آمنة ونظيفة ‏بدأت الشركة بتعقيم حافلات النقل الداخلي العاملة إضافة إلى الطلب من ‏السائقين بالتقليل من ازدحام الركاب والتقيد بعدد المقاعد.

وأشار الحسين إلى أنّ الشركة تقوم بعمليات التعقيم من أمام مقر انطلاق الحافلات في الكراج الشمالي، مبيناً استمرار الحملة خلال الفترة القادمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

ولاقت هذه الخطوة ارتياحاً من قبل المواطنين الذين أكدوا أن صعود الركاب بعد تعقيم حافلات النقل الداخلي خلق انطباعاً إيجابياً وأعطاهم شعوراً بالراحة والأمان والثقة بتعاون جميع الجهات الحكومية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.