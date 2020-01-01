الاتحاد الأوروبي يقترح تتويج متصدر الدوريات باللقب حال إلغاء المسابقة

جهينة نيوز:

قدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مقترحاً بتتويج متصدر كل دوري باللقب حال تم إلغاء النسخة الحالية، حال سوء الأوضاع بسبب فيروس كورونا المتفشي فى جميع أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي بممثليه الـ55 غدا، الثلاثاء، عبر الفيديو لإعادة تنظيم كرة القدم الأوروبية بسبب وباء فيروس كورونا.

وفقاً لما نشرته صحيفة "أس" الإسبانية، فإن يويفا برئاسة ألكسندر سيفرين سيناقش عدداً من الأمور، أبرزها موقف يورو 2020 وإمكانية تأجيلها بجانب اختيار شكل مناسب لاختتام المسابقات القارية للأندية وتحديد معايير لاختيار بطل كل دوري وتحديد المتأهلين للبطولات الأوروبية والهابطين.

وأضافت أن تفضيل ويفا منح اللقب لمتصدر كل مسابقة فى الوقت الحالي إذا كان القرار النهائى هو إلغاء المسابقة الحالية، موضحة أن هناك مسابقات قد تتخذ قراراً باستكمال البطولة حال تأجيل كأس الأمم الأوروبية المقرر لها في الصيف.

وأشار إلى أن اللوائح فى إسبانيا تنص على أن التصنيف النهائي للمنافسة يجب أن يتقرر بالاتفاق المتبادل بين رابطة الدوري الإسباني واتحاد كرة القدم.

وتفضل الكثير من الدول أن يتخذ الاتحاد الأوروبي (ويفا) القرار النهائي الذي يحدد صيغة حامل اللقب لتجنب الصراعات مع الفرق المحلية