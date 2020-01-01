القبض على شخص يتعامل بغير الليرة في حلب

جهينة نيوز:

ألقى فرع الأمن الجنائي في حلب، اليوم، القبض على شخص بجرم مزاولة مهنة الصرافة بشكل غير قانوني وبغير الليرة السورية.

وبيّنت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بعد توقيف ستة أشخاص بجرم التعامل بغير الليرة السورية اعترف أحدهم بأنه يتعامل مع شخص متوار يعمل بالصرافة والحوالات بشكل غير قانوني.

ولفتت الوزارة إلى أنه من خلال التحري ومتابعة البحث ألقي القبض على المدعو (ي.ز) وبتدقيق جواله عثر فيه على محادثات عبر برنامج "“واتس اب" بينه وبين أحد المقبوض عليهم سابقاً تؤكد عمله بالصرافة والحوالات المالية غير النظامية منها قيامه بتحويل مبلغ عشرين ألف دولار أمريكي لشخص مقيم خارج سورية.

وأوضحت الوزارة أنه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بإرسال الحوالات المالية الخارجية لذلك الشخص وغيره وعمله بمزاولة مهنة الصرافة من دون ترخيص وأن أحد المقبوض عليهم الستة كان يتواصل معه يومياً للاستفسار منه عن سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق السوداء ليقوم بتسعير بضاعته من الألبسة وبيعها بموجب هذا السعر كما عثر على محادثات بجواله تدل على تعامله بغير الليرة السورية منها قيامه بالاتصال مع شخص ومطالبته بمبلغ ألفين وتسعمئة وستة عشر دولاراً أمريكياً.

وبيّنت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.