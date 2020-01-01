مع فشل التهدئة.. برنت يهبط بنسبة 6.65%

جهينة نيوز:

هبطت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع فشل خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في تهدئة أسواق المالية العالمية المصابة بالفزع من انتشار فيروس كورونا.

وانخفض خام برنت، بحلول الساعة 08:47 بتوقيت غرينتش، بنسبة 6.65% إلى 31.6 دولاراً للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.79% إلى 30.21 دولاراً للبرميل.

وخفض المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى قرب الصفر، أمس الأحد، في ثاني عملية خفض طارئة هذا الشهر، وأضاف أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة في محاولة لتهدئة التوتر في الأسواق المالية.

وجاء الهبوط على الرغم من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لآخره في الولايات المتحدة، التي تعدّ أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبالإضافة للحالة المحيطة بانتشار فيروس تعرضت أسعار النفط لضغوط بعدما فشلت دول تحالف "أوبك+" في التوصل لاتفاق بشأن شروط تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية.