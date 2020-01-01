لبنان يغلق الحدود البرية مع سورية بشكل كامل

جهينة نيوز:

في إطار تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا، أغلقت السلطات اللبنانية الحدود بين لبنان وسورية عند نقطة المصنع، اليوم الإثنين، بشكل كامل أمام السوريين واللبنانيين، الآتين من سورية، وحتى الدبلوماسيين في سورية من كل الجنسيات، فيما بقيت الحدود السورية مفتوحة فقط أمام السوريين العائدين من لبنان بعدما منعت دمشق دخول اللبنانيين إليها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأحد، في تقريرها اليومي، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان وصل إلى 99 حالة مثبتة بعدما كانت أعلنت في وقت سابق عن ثلاث حالات وفاة، مؤكدةً أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم ومن جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا للفيروس.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولاسيما الحجر المنزل الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.

من جهة أخرى، شهدت العاصمة بيروت ومعظم المناطق اللبنانية إقفالاً شبه تام للمحال التجارية والمؤسسات التزاماً بخطة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها السلطات في البلاد، كما عمدت البلديات إلى رش المقمات في الأماكن العامة وتسيير دوريات للتأكد من التزام المواطنين بخطة الطوارئ