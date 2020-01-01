شاهد .. ردة فعل مسافرين وصلوا الأردن عند ابلاغهم تطبيق الحجرالصحي عليهم

الإثنين, 16 آذار 2020 الساعة 14:55 | منوعات, صحة


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