مستغيلن الظروف.. مستوطنون يقطعون الأشجار في بيت لحم

جهينة نيوز:

قطع مستوطنون، اليوم الإثنين، عشرات أشجار الكرمة في منطقة "بيت اسكاريا" الواقعة وسط تجمع "غوش عصيون" الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين قطعوا 50 شجرة كرمة معمرة، تعود للمواطن محمود علي سعد، مشيرةً إلى أن المستوطنين وقوات الاحتلال يستغلون الظروف التي تمر بها محافظة بيت لحم، ويقومون بتقطيع الأشجار وتخريبها.

وأكدت هذه المصادر أهمية تشكيل فرق حراسة لحماية الأشجار.

وكانت المحكمة المركزية أصدرت، صباح اليوم، قراراً يقضي بمنع طواقم ما تسمى"سلطة الطبعية والحدائق الوطنية الإسرائيلية" بالدخول إلى أراضي الأهالي في حي وادي الربابة في بلدة سلوان في القدس.

وأوضح المحامي مهند جبارة أن مكتبه نجح في استصدار أمر منع احترازي من قبل المحكمة المركزية في القدس الموجه إلى ما يسمى "سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية الإسرائيلية"، الذي يمنعهم من دخول أراضي السكان الفلسطينيين في منطقة وادي الربابة والقيام باعمال اقتلاع الأشجار وأي أعمال أخرى في المنطقة حتى إشعار آخر.

وحاول موظفو "دائرة الحدائق الوطنية الإسرائيلية" على مدار الأيام الماضية دخول أراضي السكان بادعاء "اتخاذهم لقرار بالسيطرة على عشرات الدونمات في منطقة حساسة في حوض البلدة القديمة في القدس في منطقة حي وادي الربابة" لتنفيذ وإقامة حدائق وطنيه للإسرائيليين، وبالتالي مصادرة هذه الأراضي والاستيلاء عليها ومنع أصحاب الأراضي الفلسطينيين من دخولها، بادّعاء أنها منطقة حدائق وطنيه تعود للجمهور العام.

وبيّن جبارة أنّ ما يسمى سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية الإسرائيلية كانت قد اعتمدت في قرارها في الدخول إلى هذه الأراضي على موافقه غير قانونية من ما يسمى حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي الذي ادّعى الأخير أنّ هذه الأراضي تعود ملكيتها لغائبين من الفلسطينيين، كل ذلك من دون أن يبرز أي مستند قانوني يؤكّد ادعاءاته.