غداً.. أول رحلة تجارية إلى الأراضي المحتلة عبر الأجواء السودانية

جهينة نيوز:

في الثالث من شهر شباط الماضي، شهدت أوغندا لقاءً جمع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، وخلال اللقاء بحث الطرفان سبل التعاون المشترك، وعلى مايبدو فإن يوم غد الثلاثاء سيشهد تنفيذ أول خطوة من خطوات هذا التعاون، حيث أفادت وسائل إعلام العدو بأنّ السودان سمح أول مرة بتنفيذ رحلات تجارية عبر مجاله الجوي إلى الكيان الصهيوني.

وفي تفاصيل الخبر، سمحت الحكومة السودانية سمحت لشركة "لاتام" الأمريكية ـ الجنوبية، بعبور المجال الجوي للبلاد خلال تنفيذ رحلات إلى ومن الأراضي المحتلة.

وذكرت تقارير أن شركة "لاتام" التي تحلق طائراتها من دول أمريكا اللاتينية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، ستنفذ يوم غد الثلاثاء أول رحلة جوية عبر المسار الجديد، الذي سيختصر وقت التحليق من أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل بنحو ساعتين، بينما تستغرق الرحلة حالياً 13 ساعة.

وبحسب التقرير، من المقرر أن تتم الرحلات المباشرة، التي ستنفذها طائرات "Boeing 787 Dreamliner"، فوق أراضي الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان ومصر، كما من المتوقع أن تنخفض مدة مسار الرحلة من الأراضي المحتلة إلى أمريكا اللاتينية بساعتين وتصبح 12 ساعة بدل 14 حالياً.

وتشغل الشركة اللاتينية 3 رحلات أسبوعية إلى الأراضي المحتلة من عاصمة تشيلي سانت دييغو، وتأخذ الطائرة في طريقها استراحة للتزود بالوقود ونقل مزيد من الركاب في ساو باولو بالبرازيل.

وسبق أن أعلن البرهان، بعد اللقاء مع نتنياهو، أن بلاده ستسمح للطائرات المتوجهة إلى الأراضي المحتلة والتي تأتي منها بالتحليق فوق الأجواء السودانية، باستثناء شركة "إل عال" الإسرائيلية، ليؤكد نتنياهو بعد ذلك تحليق أول طائرة إسرائيلية فوق الأجواء السودانية.