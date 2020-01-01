الإرهابيون أعادوا التسلح ويشنون هجمات مضادة على الجيش السوري في إدلب

جهينة نيوز:

أكدت روسيا أن التشكيلات الإرهابية الناشطة في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سورية، أعادت تسليحها وتشن هجمات مضادة على الجيش العربي السوري.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين: تحتشد في منطقة إدلب لخفض التصعيد تشكيلات مسلحة كبيرة تابعة لتنظيمات إرهابية مختلفة بينها "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين"، اللذان يواصلان استخدام المبادئ الإيديولوجية والأساليب الإرهابية لتنظيم "القاعدة"، ومن الجدير بالذكر أن التنظيمين المذكورين أعلاه رفضا الاعتراف بالاتفاقات الروسية التركية الأخيرة حول إعلان نظام وقف إطلاق النار في هذه الأراضي.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن صفوف الجهاديين المتمركزين هناك تضم كثيراً من الدواعش، بينهم هؤلاء الذين تم إجلاؤهم في حينه عبر ما يسمى بالممرات الآمنة من مناطق أخرى في سورية.

وأكدت الوزارة أن عناصر التشكيلات الإرهابية استفادوا من فترة الهدوء وعالجوا أنفسهم وأعادوا تسليحهم، بما في ذلك بفضل الدعم من الخارج، والآن يقومون بشن عمليات هجومية مضادة.

وشددت الخارجية الروسية القول: أياً كانت جنسية الأشخاص الذين سلكوا طريق العنف والإرهاب، من الضروري أن تتم محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها، وهناك خياران ممكنان فقط، إما القضاء على الإرهابيين حال مقاومتهم المسلحة، أو محاسبتهم جنائياً وفقاً للقانون، مضيفةً: ضمان تحقيق المحاسبة هو بالذات ما ترتكز عليه جهودنا الدبلوماسية في اتصالاتنا مع الزملاء الخارجيين.