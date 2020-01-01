الصين: حالات "كورونا" القادمة من الخارج باتت خطرا رئيسيا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين عن تسجيل 6 حالات مصابة بفيروس "كورونا" قادمة من خارج البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن "الحالات المصابة بفيروس كورونا المستوردة من الخارج أصبحت الخطر الرئيسي على الصين".

وأعلنت الصين، في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3213 عقب تسجيل 14 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تماثل للشفاء ما يقارب 67.7 ألف حالة عقب معالجتهم.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: إن "اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل يوم 16 آذار 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 80860، ووفاة 14 شخصا بفيروس كورونا ليصل عدد الضحايا إلى 3213، وشفاء ما يقارب 67.7 ألف حالة عقب معالجتهم"، مشيرة إلى أنه هناك 9898 شخص مريض حاليا (3032 شخصا في حالة خطيرة).

وتسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد للمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات، فيما اتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات الفيروس على القطاعات المختلفة.