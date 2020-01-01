في أسوأ حصيلة.. الإنتاج الصناعي الصيني ينخفض 13.5٪

جهينة نيوز:

انخفض الإنتاج الصناعي في الصين في الشهرين الأولين من العام الجاري بنسبة 13.5٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذا المؤشر هو الأضعف في الثلاثين سنة الماضية.

كما انخفضت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 24.5٪، ومبيعات التجزئة بنسبة 20.5٪، فيما ارتفع معدل البطالة في شباط إلى 6.2٪ مقارنة بالرقم المسجل في أيلول وبلغ 5.2٪.

ويعود ذلك إلى تفشي عدوى فيروس كورونا، حيث أن المشترين المحتملين يتوخون عدم زيارة الأماكن المزدحمة مثل مراكز التسوق والمطاعم ودور السينما، بسبب الخوف من الإصابة بالعدوى.

وعلى الرغم من أن ذروة الوباء في الصين تم تجاوزها، لكنّ محللين يحذرون من أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى أشهر عدّة ليعود إلى طبيعته، علاوة على أن انتشار العدوى السريع في أرجاء العالم يمكن أن يقلل من الطلب على المنتجات الصينية