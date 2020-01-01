أغنياء العالم يخسرون نحو تريليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2020

جهينة نيوز:

كشفت وكالة غربية عن خسائر الأغنياء ورجال الأعمال منذ بداية العام الجديد وذلك على وقع انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية وأسعار النفط العالمية بالإضافة إلى قلق الأسواق من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية في تقريرها أنه منذ بداية عام 2020 انخفضت ثروة رجال الأعمال الأغنياء خلال هذه الفترة بمبلغ إجمالي بلغ تريليون دولار أمريكي.

وأشارت الوكالة أن الخسائر شملت 500 رجل أعمال وغني في العالم وكان الأسبوع الفائت الأكثر خسارة وذلك بسبب هبوط البورصات والأسواق الأمريكية بنسبة 10% وكذلك البورصات الأوروبية بنحو 16% ما سجل خسائر بنحو 950 مليار دولار أمريكي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط العالمية.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" هذه أكبر خسارة للأغنياء منذ عام 2016، وهكذا خسر كل من المدير العام لمجموعة شركات "LVMH" برنارد أرنو ورئيس شركة أمازون جيف بيزوس أكثر من 4.8 مليار دولار. وخسر مالك "زارا" أمانسيو أوتريغا 4 مليارات دولار كما خسر مارك زوكربيرغ 3.48 مليار وفقد باقي المليارديرات في التصنيف 2.3 مليار دولار على الأقل.

في سياق آخر، خسرَ أغنى عشرة أشخاص في العالم، يوم الجمعة الماضي، أكثر من 14 مليار دولار، بسبب سقوط التبادلات العالمية، على خلفية تفاقم الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.