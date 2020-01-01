فرنسا: معدلات انتشار كورونا في البلاد "مقلقة للغاية"

جهينة نيوز:

أعلن المدير العام لهيئة الصحة الفرنسية جيروم سالمون اليوم الاثنين أن الوضع مع تفشي فيروس "كورونا" مقلق للغاية ويتدهور بسرعة.

وصرح سالمون لصحيفة "فرانس إنتر": أن "عدد الحالات (الإصابة بفيروس كورونا) يتضاعف كل ثلاثة أيام".

وأضاف المسؤول: أن "عدد المرضى في حالة خطيرة والذين يحتاجون إلى عناية مركزة يصل إلى المئات".

ثم أشار سالمون: "لم يفهم الكثير من الناس أهمية البقاء في المنزل، وهذا المستوى المنخفض من الالتزام (بالإرشادات) يجعل من المستحيل إبطاء تطور الوباء".

هذا وبلغ إجمالي حالات الوفاة في فرنسا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد 91 حالة، حسبما أعلنت سلطات الصحة مساء يوم السبت الماضي، فيما دعت الحكومة المواطنين لعدم الخروج إلا للضرورة القصوى