صحة حلب تجهز غرف للعزل وتعقيم مستمر للمرافق الصحية

جهينة نيوز:

أكد مدير صحة حلب الدكتور زياد الحاج طه متابعة العمل الصحي وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين في المرافق الصحية كالمعتاد مع متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من (فايروس كورونا) من خلال تخفيف الازدحام وتنظيم العمل واتخاذ تدابير التعقيم المستمر.

حديث مدير الصحة جاء خلال حضوره اجتماعاً للكوادر الطبية في مشفيي الرازي وزاهي أزرق، مشدداً على أهمية نشر الثقافة الصحية في جميع الأوساط الاجتماعية وأن اتباع قواعد الصحة العامة والنظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر وعدم ملامسة الوجه والعينين والفم والأنف كفيل بالحد من انتشار الفايروس.

معاون مدير صحة حلب الدكتور مازن الحاج رحمون أوضح أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية من افتتاح نقطة فحص طبية في المطار بالإضافة لنقاط فحص في المعابر مع المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة.

وكشف الحاج رحمون أن المديرية تتابع إجراءاتها الاحترازية من خلال تجهيز غرف عزل في مشفى الرازي لاستقبال أي حالة مشتبهة والتي يتم التأكد منها من خلال التحاليل والمسحات التي ترسل لمخابر الوزارة، مضيفاً أن المديرية تعمل على تعزيز الوعي الصحي من خلال رسائل التوعية الصحية سواء ما يخص الطواقم الطبية والفنية العاملة أو التي تخص المواطنين، مشدداً على أهمية اتباع قواعد الصحة العامة والنظافة الشخصية.

بدوره مدير مشفى زاهي أزرق الدكتور باسل سليمان أشار إلى أنه تم تخصيص ثلاث غرف للعزل، وتهيئة الكوادر الطبية والفنية والتمريضية وتأمين كل مستلزمات العزل والوقاية، بالإضافة إلى خطة عمل لتخفيف الازدحام لمراجعي المشفى ومراجعي العيادات الخارجية.

من جانبه أشار رئيس التمريض العام في مشفى الرازي وضاح حمدك إلى أنه تم اتخاذ خطة متكاملة لعمليات التعقيم المستمر لجميع أقسام وغرف المشفى حفاظاً على صحة المرضى والمراجعين وصحة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة في المشفى، والتشدد في التقيد باللباس الخاص للعناصر التمريضية والذي يستعمل لمرة واحدة.