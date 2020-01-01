غداً.. الحرارة إلى انخفاض والجو غائم وماطر

جهينة نيوز:

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والجزيرة، ويحذّر من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو2 إلى 4 درجات مئوية والجو بين الغائم جزئياً والغائم بشكل عام يتحول إلى غائم ماطر نهاراً وتكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد في المناطق الساحلية والشرقية والجزيرة وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة مساء تتجاوز سرعتها 70 كم بالساعة وخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة أيام …

الإثنين الثلاثاء الأربعاء

دمشق 21/12 17/8 13/7

القنيطرة 17/8 13/5 9/4

درعا 20/11 18/7 14/7

السويداء 18/ 10 15/4 8/5

حمص 21/11 16/7 11/7

حماة 22/12 17/8 12/8

الحسكة 18/12 17/10 14/8

اللاذقية 20/15 16/12 13/10

طرطوس 21/13 17/11 14/10

حلب 17/10 15/8 10/4

ادلب 16/10 14/8 9/5

دير الزور 21/11 22/9 15/8

الرقة 20/10 21/8 14/7